İstanbul'da bina yangını... 2 kişi mahsur kaldı!

Maltepe ilçesinde yangın çıkan binada mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Binadan çıkarılan bir kedi ise, kurtarılamadı.

AA
Yayınlanma: 06.03.2024 - 11:05
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İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi Cem Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2 kişi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan bu kişilere ilk müdahale ambulansta yapıldı.

1 KEDİ ÖLDÜ!

Öte yandan itfaiye ekiplerinin binadan çıkardığı bir kedi, kalp masajı yapılması ve oksijen verilmesine rağmen kurtarılamadı.


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