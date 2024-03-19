Bodrum'da çok sayıda göçmen yakalandı: 13'ü çocuk...
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan lastik bottaki 13'ü çocuk, 67 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı. Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 12'si çocuk 33 kaçak göçmen ise kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 17 Mart'ta saat 07.45, 09.45 ve 09.55'te, Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.
Harekete geçen ekipler lastik botlardaki 13'ü çocuk, 67 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisini yakaladı.
33 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI
Ekipler aynı tarihte saat 08.25'te Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 2 can salındaki 12'si çocuk 33 kaçak göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 büyükşehirde dikkat çeken sonuç!
- CHP'de 'para sayma' görüntülerinde yeni gelişme!
- 'Külliyen yalan'
- Memur ve emeklileri bekleyen büyük tehlike
- 'Kentsel dönüşümle ilgili mücadele ettik'
- 4 büyükşehirde anket sonuçları belli oldu
- Mansur Yavaş, son anket sonuçlarını açıkladı!
- Ligden çekilme kararı konuşulacak!
- ‘Muhalefet CHP’de birleşti’
- Ali Koç'tan yaşanan olaylara sert tepki!