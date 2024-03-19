Bodrum'da çok sayıda göçmen yakalandı: 13'ü çocuk...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan lastik bottaki 13'ü çocuk, 67 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı. Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 12'si çocuk 33 kaçak göçmen ise kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 11:56
Bodrum'da çok sayıda göçmen yakalandı: 13'ü çocuk...
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 17 Mart'ta saat 07.45, 09.45 ve 09.55'te, Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler lastik botlardaki 13'ü çocuk, 67 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisini yakaladı.

33 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

Ekipler aynı tarihte saat 08.25'te Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 2 can salındaki 12'si çocuk 33 kaçak göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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