Yunan adalarına geçmeye çalışan 13 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 18.03.2024 - 13:40

Güncelleme: 18.03.2024 - 13:40

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri Kaş ilçesi Gürmenli adası açığında lastik bot ile yasa dışı yollarla Yunan adası Kızılhisar'a (Meis) geçmeye çalışan kaçak göçmenler olduğunu tespit etti.

Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Durdurulan lastik bottaki 13 kaçak göçmen ile Suriye uyruklu göçmen kaçakçısı yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.