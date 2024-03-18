Yunan adalarına geçmeye çalışan 13 kaçak göçmen yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında lastik botla Yunanistan'ın Meis Adası'na geçmeye çalışan 13 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 13:40
Yunan adalarına geçmeye çalışan 13 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri Kaş ilçesi Gürmenli adası açığında lastik bot ile yasa dışı yollarla Yunan adası Kızılhisar'a (Meis) geçmeye çalışan kaçak göçmenler olduğunu tespit etti.

Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Durdurulan lastik bottaki 13 kaçak göçmen ile Suriye uyruklu göçmen kaçakçısı yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


göçmen haberleri göçmenler haberleri kaçak göçmen haberleri

İlgili Haberler

Muğla açıklarında 26 kaçak göçmen yakalandı

Muğla açıklarında 26 kaçak göçmen yakalandı
Mersin'de 26 kaçak göçmen yakalandı

Mersin'de 26 kaçak göçmen yakalandı
Bodrum açıklarında 68 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında 68 kaçak göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçmıştı... Aci ailesini yıkan ikinci ölüm: Sürücü rüzgarı suçladı, serbest kaldı

Eylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçmıştı... Aci ailesini yıkan ikinci ölüm: Sürücü rüzgarı suçladı, serbest kaldı
18 Mart Çanakkale Zaferi… Kapadokya’da balonlar Türk bayrağıyla uçtu

18 Mart Çanakkale Zaferi… Kapadokya’da balonlar Türk bayrağıyla uçtu
Yazarımız Ali Sirmen hayatını kaybetti

Yazarımız Ali Sirmen hayatını kaybetti
Takipçilerine söz vermişti… Yasemin Şefkatli Tatlıses oğullarının odasını gezdirdi

Takipçilerine söz vermişti… Yasemin Şefkatli Tatlıses oğullarının odasını gezdirdi
BBP lideri Mustafa Destici: Mehmet Şimşek elini vicdanına koy emeklinin hakkını ver

BBP lideri Mustafa Destici: Mehmet Şimşek elini vicdanına koy emeklinin hakkını ver
Kayıp Kate Middleton ortaya çıktı!

Kayıp Kate Middleton ortaya çıktı!
Son dakika... Maden faciasının yaşandığı İliç'te kayıp işçilerin pikabı bulundu!

Son dakika... Maden faciasının yaşandığı İliç'te kayıp işçilerin pikabı bulundu!
Günlük burç yorumları: 19 Mart 2024 Salı Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mart 2024 Salı Yay burcu yorumu