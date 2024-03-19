Edirne'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma: 19.03.2024 - 09:51

Güncelleme: 19.03.2024 - 09:52

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda yaptıkları çalışmalarda Lalapaşa'ya bağlı Çallıdere köyünde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Suriye ve Filistin uyruklu 6 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.