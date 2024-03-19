Mersin merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Mersin merkezli 3 ilde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçısı 3 organizatör yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 09:09
Mersin merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındıran ve yine kaçak yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan organizatörlerin yakalanması amacıyla çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işleyen 3 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma, Mersin merkezli Osmaniye ve Adana’da eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 adet cep telefonu, 2 adet sim kart ve suçtan elde edilen 38 bin 700 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.


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