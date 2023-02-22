Bodrum'da festivallere ayrılan 15 milyon TL depremzedelere gidecek

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 12:37

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 12:37

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentte her türlü festival ve eğlence etkinliğini iptal ederek, bu faaliyetlere ayrılan bütçeyi, deprem mağduru yurttaşlara harcayacaklarını söyledi.

Cumhuriyet’e açıklama yapan başkan Aras, “Kültür, sanat ve müzik etkinliklerini desteklemeyi asli görevlerinden biri kabul eden Bodrum Belediyesi olarak, deprem felaketi nedeniyle düzenleyicisi veya destekçisi olduğumuz her türlü festival ve eğlence etkinliğini iptal etme kararı aldık. Bu faaliyetlere ayırdığımız bütçeyi, deprem mağduru vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına tahsis edeceğiz. Yaklaşık 15 milyon liralık bütçe binlerce yurttaşımıza ulaşacak” ifadelerini kullandı.