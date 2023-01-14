Soruşturma izni istenmişti: CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Cumhuriyet'e konuştu

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 02:52

Cengiz İnşaat’ın 60 yapı ruhsatı Danıştay tarafından iptal edilmesi sonrası bir hamle de Bodrum Belediyesi’nden geldi. Aras, özelleştirmenin iptali için açılan dava ve Danıştay tarafından alınan iptal kararını hatırlatarak “Yargı kararlarının üzerinde hiçbir güç olmayacağından hareketle Cengiz İnşaat’a verdiğimiz ruhsatı iptal ettik” diye konuştu.

Aras’ın ruhsatı iptal etmesi üzerine Cengiz İnşaat, hukuki süreci başlattı. Ruhsatı iptal eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçeyi inceleyen savcılık, İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni verilmesi için talepte bulundu.

‘SUÇLU BELLİ’

Cumhuriyet’e konuşan Aras, yasaya uyarak görevlerini yaptıklarını belirterek “Bir suçlu aranıyorsa mahkeme kararını yerine getirmeyen özelleştirme yüksek kurulu ve mahkeme kararının uygulanmasını engelleyen cumhurbaşkanı kararnamesini görmeliler. Soruşturma izni vereceğini düşünüyorum. Çünkü verilmemesi gerekir” dedi.