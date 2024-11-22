Bodrum'da fırtına... Motor yat karaya oturdu!
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle halatı kopan motor yat, sürüklenerek karaya oturdu.
Bodrum'un güneyinde dün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkili oldu. Etkisini artıran fırtına zor anlar yaşatırken, halatı kopan 'Queen's' adlı motor yat Ortakent sahilinde karaya oturdu.
Yatın kurtarılması için çalışma başlatıldı.
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