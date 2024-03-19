Bodrum'da göçmen kaçakçılığına 3 gözaltı

Yayınlanma: 19.03.2024 - 14:54

Güncelleme: 19.03.2024 - 15:39

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Ü.D, İ.Ş. ve M.E.'yi göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle teknik ve fiziki takibe aldı.

Ekipler, aynı zamanda inşaat işiyle uğraşan 3 şüphelinin dün gece saatlerinde otomobille 20 kaçak göçmeni otelden alıp, Türkbükü sahilinde bulunan tekneye taşıdıklarını ve göçmen kaçakçılığı yaptıklarını tespit etti.

Ekipler şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli yakınlarından 1 kişi görüntü çeken basın mensuplarına engel olmaya çalıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.