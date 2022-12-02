Bodrum'da horlama cinayeti: Defalarca bıçakladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Muzaffer E., aynı lojmanda kaldığı ve kendisini horladığı için uyaran iş arkadaşı 29 yaşındaki Kenan Maral'ı uykusunda defalarca bıçaklayarak öldürdü.

İHA
02 Aralık 2022 Cuma, 12:47
Bodrum'da horlama cinayeti: Defalarca bıçakladı
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Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi'nde bir rezidansta güvenlik görevlisi olarak çalışan Muzaffer E. ile aynı lojmanda kalan mesai arkadaşı Kenan Maral arasında horlama meselesi yüzünden tartışma başladı.

İkili arasında başlayan tartışma sonrası, şefleri tarafından Muzaffer E. ile Kenan Maral'ın vardiyaları değiştirildi. Gece vardiyasında nöbet tutan Muzaffer E., sabaha karşı nöbetini bırakıp lojmanda uyuyan ve kendisini horladığı için uyaran Maral'ı uykusunda ekmek bıçağıyla 20 yerinden bıçakladı. 

ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP İHBARDA BULUNDU 

Muzaffer E., mesai arkadaşını defalarca bıçakladıktan sonra durumu emniyet güçlerine ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Kenan Maral'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. 

Muzaffer E., gözaltına alındı. Kenan Maral'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.


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