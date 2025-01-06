Bodrum’da isale hattı patladı, otomobil çukura düştü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı, otomobil çukura düştü. Otomobil sürücüsü, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Bodrum’da isale hattı patladı, otomobil çukura düştü
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İHA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 15:41

Öğle saatlerinde Bodrum'da Yahşi Mahallesi Ercan Yangöz Caddesi’nde isale hattı patladı.

Asfaltın yarıldığı yoldan geçen otomobil, çukura girdi. Olayı fark eden çevredeki yurttaşlar, sürücüyü otomobilden çıkardı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Patlaktan akan sular, bölgedeki restoran ve evlerin bahçelerini bastı. İhbarın ardından olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Yol, ekiplerce trafiğe kapatıldı. Otomobilin kaldırılması ve patlağın tamiri için çalışma başlatılacak. 


Etiketler: #Bodrum #isale

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