Bodrum’da isale hattı patladı, otomobil çukura düştü
Muğla’nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı, otomobil çukura düştü. Otomobil sürücüsü, çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Öğle saatlerinde Bodrum'da Yahşi Mahallesi Ercan Yangöz Caddesi’nde isale hattı patladı.
Asfaltın yarıldığı yoldan geçen otomobil, çukura girdi. Olayı fark eden çevredeki yurttaşlar, sürücüyü otomobilden çıkardı.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Patlaktan akan sular, bölgedeki restoran ve evlerin bahçelerini bastı. İhbarın ardından olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Yol, ekiplerce trafiğe kapatıldı. Otomobilin kaldırılması ve patlağın tamiri için çalışma başlatılacak.
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