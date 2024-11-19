Bodrum'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bodrum’da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Bodrum'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 17:26

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Peksimet Mahallesi’nde ikamet eden K.D. ve A.T. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edildi.

Şahısların adresine düzenlenen operasyonda, 11,7 gram esrar, 39 adet ekstazi hap, 30 tablet kimyasal hap, 1 adet hassas terazi, 17 bin 350 TL nakit para, 1 adet 100 dolar ve 2 adet 50 Euro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemler sürüyor.


Etiketler: #Bodrum #Jandarma

İlgili Haberler

İlaçlama yapılan bodrum katta patlama: 2 işçi yaralı

İlaçlama yapılan bodrum katta patlama: 2 işçi yaralı
Netanyahu'nun, 'güçlendirilmiş' bodrum katında çalıştığı ortaya çıktı

Netanyahu'nun, 'güçlendirilmiş' bodrum katında çalıştığı ortaya çıktı
Bodrum'da 33 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum'da 33 kaçak göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler