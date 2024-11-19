Bodrum'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Bodrum’da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Peksimet Mahallesi’nde ikamet eden K.D. ve A.T. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edildi.
Şahısların adresine düzenlenen operasyonda, 11,7 gram esrar, 39 adet ekstazi hap, 30 tablet kimyasal hap, 1 adet hassas terazi, 17 bin 350 TL nakit para, 1 adet 100 dolar ve 2 adet 50 Euro ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemler sürüyor.
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