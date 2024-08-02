Bodrum'da kıyıya vuran Akdeniz Foku, öldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bitkin halde sahile vuran Akdeniz Foku, kısa bir süre sonra kıyıda yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 00:48
Bodrum'da kıyıya vuran Akdeniz Foku, öldü
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Olay, Geriş Mahallesi'nde bir sitenin önündeki sahilde meydana geldi. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yetişkin Akdeniz Foku, sahile vurdu. 

Akdeniz Foku, daha sonra yaklaşık 50 metre açıldıktan sonra ters dönmüş bir şekilde tekrar kıyıya vurdu. 

Enfeksiyondan kaynaklı hasta olduğu tespit edilen Akdeniz Foku, belediye ekipleri tarafından bölgeden alındı. 


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