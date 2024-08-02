Bodrum'da kıyıya vuran Akdeniz Foku, öldü
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bitkin halde sahile vuran Akdeniz Foku, kısa bir süre sonra kıyıda yaşamını yitirdi.
Olay, Geriş Mahallesi'nde bir sitenin önündeki sahilde meydana geldi. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yetişkin Akdeniz Foku, sahile vurdu.
Akdeniz Foku, daha sonra yaklaşık 50 metre açıldıktan sonra ters dönmüş bir şekilde tekrar kıyıya vurdu.
Enfeksiyondan kaynaklı hasta olduğu tespit edilen Akdeniz Foku, belediye ekipleri tarafından bölgeden alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mossad’ın Türkiye’deki suikast hazırlığı
- En yüksek mevduat faizi veren banka belli oldu!
- Milli Okçu'dan Paris 2024'e erken veda!
- Çukurova Havalimanı açılıyor
- Komşular o anları anlattı
- Busenaz Sürmeneli'nin rakibi için 'trans' tartışması!
- Zaniolo'dan Galatasaray için açıklama
- İzmir'deki elektrik akımı faciasında flaş gelişme
- Haniye suikastının üç hedefi
- Eski Bakan Şener'den oğluna ilişkin açıklama