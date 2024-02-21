Çanakkale'de ölü yavru yunus sahile vurdu

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesi sahilinde ölü yavru yunus bulundu.

AA
Yayınlanma: 21.02.2024 - 17:22
Çanakkale'de ölü yavru yunus sahile vurdu
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Kepez sahilinde yürüyüş yapanlar, sahilde ölü yunus olduğunu fark etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Kepez Belediyesi ve Sahil Güvenlik DEGAK ekipleri geldi.

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Yapılan incelemenin ardından belediye ekiplerince sahilden kaldırılan yavru yunusun ölüm nedenine ilişkin inceleme yapılacağı öğrenildi.


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