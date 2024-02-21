Çanakkale'de ölü yavru yunus sahile vurdu
Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesi sahilinde ölü yavru yunus bulundu.
Kepez sahilinde yürüyüş yapanlar, sahilde ölü yunus olduğunu fark etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Kepez Belediyesi ve Sahil Güvenlik DEGAK ekipleri geldi.
Göz Atın
Yapılan incelemenin ardından belediye ekiplerince sahilden kaldırılan yavru yunusun ölüm nedenine ilişkin inceleme yapılacağı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM Parti'de 'İstanbul' belirsizliği çözüldü
- İBB hesapları İmamoğlu 'aleyhine' paylaşımlara başladı
- TİP'ten 'Kadıköy' kararı
- DEM Parti'de 'İstanbul' bilinmezliği
- Mülakatta dini soru!
- Erdoğan'ın savcıyla diyaloğu gündem oldu
- Savaş'ın o ifadelerine Gökhan Zan'dan yanıt
- Adli kontrol tedbirleri kaldırıldı
- Özel’in memleketinde CHP’li adayın başvurusuna ret
- Yüksek Mahkeme’de başkanlık yarışı başladı