Bodrum'da makilik yangını

08 Temmuz 2022 Cuma, 16:28

Bodrum'un Dereköy Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında, tarım arazisi ve makilikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenler, orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 4 arazöz ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle alevler, hızla yayılınca 2 helikopterle de havadan müdahaleye başlandı. Ekiplerin ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği gönüllülerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.





