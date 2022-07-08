Bodrum'da makilik yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tarım arazisi ve makilikte çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde, soğutma çalışmaları sürüyor.

DHA
08 Temmuz 2022 Cuma, 16:28
Bodrum'da makilik yangını
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Bodrum'un Dereköy Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında, tarım arazisi ve makilikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenler, orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 4 arazöz ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle alevler, hızla yayılınca 2 helikopterle de havadan müdahaleye başlandı. Ekiplerin ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği gönüllülerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 



Bodrum orman yangını Yangın
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