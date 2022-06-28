Bodrum'da milyonluk yat alev alev yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 23 metre uzunluğundaki motoryatta yangın çıktı. Yangın hem denizden hem de karadan müdahale edilerek södürülürken, milyonluk yat kullanılamaz hale geldi.

DHA
28 Haziran 2022 Salı, 07:31
Bodrum'da milyonluk yat alev alev yandı
Abone Ol google-news

Yangın, dün saat 23.30 sıralarında Gümbet Limanı'nı açıklarında 23 metre uzunluğundaki 'Marvel' isimli motoryatta çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, alevleri görenleri durumu itfaiye, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde alevler tüm tekneyi sararken, bölgede bulunan diğer tekneler güvenli bölgeye çekildi. Patlamaya karşı çevredekiler bölgeden uzaklaştırıldı.

Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesinin ardından piyasa değeri 25 milyon lira olarak yattaki yangın söndürüldü. Yangında milyonluk tekne kullanılmaz hale geldi.


Bodrum yat muğla
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler