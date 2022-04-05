Bodrum’da nevruz operasyonu: 30 gözaltı

05 Nisan 2022 Salı, 11:05

Bodrum Yalıkavak Mahallesi'ndeki açık pazar yerinde 20 Mart 2022 tarihinde düzenlenen nevruz kutlamaları sırasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile PKK lehine sloganların atılması nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan 30'a yakın kişi bu sabah saatlerinden itibaren gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı operasyonda başta Yalıkavak olmak üzere Konacık ve Ortakent Mahalleleri'nde yaşayan şüphelilerin evleri arandı, gözaltı işlemi yapıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, yaklaşık 1000 kişinin katıldığı nevruz kutlamalarında gözaltına alınanların 30'a yakın olduğunu belirten HDP Bodrum İlçe Eşbaşkanı Zuhal Macit “Nevruz kutlamaları ile ilgili bu sabah erken saatlerde partililerimiz ve kutlamaya katılan vatandaşlarımızın gözaltına alındığını öğrendik. Ben Tokat'tayım. Durum il başkanımız aracılığı ile öğrenmeye çalışıyoruz, henüz çok net durum yok” dedi.