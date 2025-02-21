Bodrum'da ölü caretta caretta kıyıya vurdu: Otopsi yapılacak
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahile yavru ölü caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası vurdu. Bir bacağı kopuk olan kaplumbağanın vücudunda deformeler olduğu görüldü.
Gündoğan Küçükbük Mahallesi sahil şeridinde, vatandaşlar kıyıya vuran yavru caretta carettayı fark edip kontrol etti. Tepki vermeyen yaklaşık 50 santimetre boyunda, 25 kilogramağırlığındaki deniz kaplumbağasının ölü olduğu belirlendi.
Deniz kaplumbağasının bir bacağının kopuk olduğu yüz bölgesinde deformeler olduğu görüldü.
Çevredekiler durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine bildirildi. DEKAMER yetkililerinin deniz kaplumbağasının ölüm nedeninin belirlenmesi için bulunduğu yerden alarak otopsi yapacağı bildirildi.
Öte yandan, dün de aynı noktada yetişkin bir deniz kaplumbağası ölü olarak karaya vurmuştu.
Etiketler: #muğla
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