Muğla'da yangın paniği... Müstakil evden alevler yükseldi!

Yayınlanma: 18.02.2025 - 12:09

Güncelleme: 18.02.2025 - 12:09

Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Bahçeyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; M.A.K.’ye ait bahçeli evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören yurttaşların, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı ve maddi hasarla atlatıldığı öğrenilirken, ekiplerin yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattığı öğrenildi.



