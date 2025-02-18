Muğla'da yangın paniği... Müstakil evden alevler yükseldi!
Yatağan ilçesinde M.A.K’ye ait müstakil evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Bahçeyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde yangın meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; M.A.K.’ye ait bahçeli evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören yurttaşların, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı ve maddi hasarla atlatıldığı öğrenilirken, ekiplerin yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattığı öğrenildi.
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