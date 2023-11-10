Zonguldak'ta ormanlık alanda yanmış ceset bulundu

Yayınlanma: 10.11.2023 - 16:59

Güncelleme: 10.11.2023 - 17:00

Zonguldak'ın Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak'ta yol kenarındaki ormanlık alanda birinin hareketsiz halde yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kimliği belirlenemeyen cansız bedenin 50'li yaşlardaki erkeğe ait olduğu belirlendi. Diğer yandan cesette ciddi yanıklar bulunduğu tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın inceleme yaptığı olay yerinde jandarma ekipleri de çevredeki içecek şişeleri ve ayak izleri üzerinde çalışma yaptı. Ekipler, bölgede tespit edilen ayak izlerinin kalıbını çıkardı.