Bodrum’da sanayi sitesine yıldırım düştü: İki araç kül oldu!
Muğla’nın Bodrum ilçesinde sanayi sitesinde palmiye ağacına yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangında park halindeki 2 otomobil yandı.
Bodrum'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak esnasında Konacık Mahallesi’ndeki sanayi sitesine yıldırım düştü.
Yıldırımın isabet ettiği palmiye ağacı yanmaya başladı. Alevler ağacın altında park halinde bulunan otomobile sıçradı. Otomobilde büyüyen alevler, hemen yanındaki diğer otomobile sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında otomobillerden biri tamamen yanarken, diğer otomobilde de hasar meydana geldi.
Etiketler: #Bodrum #sanayi sitesi #yıldırım düşmesi
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