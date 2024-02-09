Bodrum'da şimşek ve yıldırım: Milas'ta dolu etkili oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak etkili oldu, onlarca şimşek ve yıldırım geceyi gündüze çevirdi. Milas'ta da dolu yağışı nedeniyle araçlar, yolda mahsur kaldı.

DHA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 13:10
Bodrum'da şimşek ve yıldırım: Milas'ta dolu etkili oldu
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Bodrum'da gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak ile onlarca şimşek ve yıldırım, geceyi gündüze çevirdi. Yıldırım nedeniyle bazı mahallelerde geçici elektrik kesintileri yaşandı.

Yağış anında ekipler de teyakkuza geçti. Bodrum Belediyesi ekipleri, taşkınların yaşanabileceği noktalarda hazır bekledi. Milas'ın bazı mahallelerinde dolu yağışı etkili oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle Milas-Ören kara yolu hattındaki kırsal mahallelerin bazılarında trafik durma noktasına geldi.

Kayganlaşan yolda ilerleyemeyen araçlar, yolda mahsur kaldı. Kar yağışını andıran, bazı kesimlerde kalınlığı 40 santimetreye ulaşan dolu birikintisi nedeniyle gelen ihbarlarla harekete geçen ekipler, Gürceğiz ve Bayır mahalleleri kapanan yolları açmak için iş makineleriyle çalıştı.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yol tekrar trafiğe açıldı.


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