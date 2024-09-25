Bodrum'da tersane atölyesinde çıkan yangın söndürüldü: Büyük çapta hasar meydana geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tersane atölyesinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın hasara yol açtı.

Bodrum'da tersane atölyesinde çıkan yangın söndürüldü: Büyük çapta hasar meydana geldi
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AA
Yayınlanma: 25.09.2024 - 09:37

Kumbahçe Mahallesi İçmeler mevkisindeki tersaneye ait yat mobilyaları üretilen atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yakındaki ormanlık alana da sıçrayan yangına, Muğla Orman Müdürlüğü Bodrum İşletme Şefliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Atölyede büyük çapta hasara neden olan yangın, ormanlık alana da zarar verdi. Polis ve itfaiye ekipleri bölgede inceleme yaptı.


Etiketler: #Yangın #Bodrum

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