Bodrum’daki orman yangını kontrol altına alındı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen orman yangını gece boyunca süren çalışmalar neticesinde sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
Pınarbelen Mahallesi’ndeki ormanlık alanda 9 Temmuz Salı günü saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.
Yangının ilk saatlerinden itibaren havadan ve karadan gerçekleştirilen söndürme çalışmaları, havanın kararmasıyla birlikte karadan devam ederken, ekipler yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf etti.
Bölgede rüzgarın etkili olması ve sürekli yön değiştirmesi sebebiyle ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı. Bölgedeki sarp ve dağlık olan arazi şartları da karadan müdahaleyi zorlaştırırken, söndürme çalışmalarına birçok kurum ve vatandaş da destek verdi.
SAATLER SONRA KONTROL ALTINDA
Yeni günün ilk ışıkları ile birlikte hava araçlarının da yoğun desteği ile yangın kontrol altına alındı.
Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Muğla Bodrum’da meydana gelen orman yangını yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınması için mücadele eden kahramanlarımıza, bizlere destek veren tüm kurumlarımıza, STK’larımıza ve gönüllülerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.
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