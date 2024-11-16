Boğaz'da korku dolu anlar... Vapurla balıkçı teknesi çarpıştı!
Üsküdar'da, özel etkinlik ve gezi vapuru olarak kullanılan Le Vapeur Magique isimli vapurla, balıkçı teknesi çarpıştı. Denize düşen balıkçı, vapur mürettebatı tarafından kurtarıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Kız Kulesi açıklarında 10 Kasım Pazar günü korku dolu anlar yaşandı.
İddiaya göre; "Le Vapeur Magique" adlı özel etkinlik ve gezi vapuruyla, balıkçı teknesi çarpıştı.
Kazada denize düşen balıkçı, vapur mürettebatı tarafından kurtarılırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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