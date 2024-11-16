Boğaz'da korku dolu anlar... Vapurla balıkçı teknesi çarpıştı!

Üsküdar'da, özel etkinlik ve gezi vapuru olarak kullanılan Le Vapeur Magique isimli vapurla, balıkçı teknesi çarpıştı. Denize düşen balıkçı, vapur mürettebatı tarafından kurtarıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Boğaz'da korku dolu anlar... Vapurla balıkçı teknesi çarpıştı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 16.11.2024 - 12:35

İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Kız Kulesi açıklarında 10 Kasım Pazar günü korku dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre; "Le Vapeur Magique" adlı özel etkinlik ve gezi vapuruyla, balıkçı teknesi çarpıştı.

Kazada denize düşen balıkçı, vapur mürettebatı tarafından kurtarılırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


İlgili Haberler

Şile'de endişeli bekleyiş: Balıkçı teknesi battı, bir kişi kayboldu!

Şile'de endişeli bekleyiş: Balıkçı teknesi battı, bir kişi kayboldu!
Arnavutköy’de balıkçı teknesi karaya oturdu

Arnavutköy’de balıkçı teknesi karaya oturdu
Adana'da su alan balıkçı teknesi battı

Adana'da su alan balıkçı teknesi battı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler