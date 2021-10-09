Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan 14 öğrenci serbest bırakıldı
Boğaziçi eylemlerinde polisin gözaltına aldığı 14 öğrenciden 10'u emniyetten, adliyeye sevk edilen 4'ü ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla nöbetçi hakimlikten serbest bırakıldı.
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan öğrencilerden 10'u emniyetten, 4'ü ise sevk edildikleri adli makamlardan serbest bırakıldı.
Boğaziçi Üniversitesi'nde dün düzenlenen protestolarda 14 öğrenci gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan öğrencilerden 10'u emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, 4'ü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.
Savcılık 4 öğrenciyi 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçlaması ve tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Nöbetçi hakimlik öğrencileri imza verme şeklinde adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bıraktı.
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