Valilikten Boğaziçi gözaltılarına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde 14 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2021 Perşembe, 19:15
Valilikten Boğaziçi gözaltılarına ilişkin açıklama
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Tutuklanan arkadaşları için Güney Kapı önünde açıklama gerçekleştirmek isteyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri okulun 40 metre kadar önünde gözaltına alındı. İstanbul Valiliği konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugün öğlen saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Kapı önünde yasa dışı toplanan gruba, İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan dağılma çağrılarına mukavemette bulunarak karşılık veren, (8)'i Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmayan toplam (14) şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Naci İnci'yi protesto eden öğrenciler, gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 10 kişiden 3’ü serbest bırakıldı. 5 öğrenci de savcılık ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakılmış ancak 2 öğrenci tutuklanmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, arkadaşlarının tutuklanmasını protesto etmek için bugün saat 12.30'da Güney Kapı önünde bir araya geleceklerini duyurmuştu. Öğrenciler, "YÖK polis medya bu abkuka dağıtılacak", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek"  sloganları attı.


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