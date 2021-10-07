Valilikten Boğaziçi gözaltılarına ilişkin açıklama

Tutuklanan arkadaşları için Güney Kapı önünde açıklama gerçekleştirmek isteyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri okulun 40 metre kadar önünde gözaltına alındı. İstanbul Valiliği konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugün öğlen saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Kapı önünde yasa dışı toplanan gruba, İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan dağılma çağrılarına mukavemette bulunarak karşılık veren, (8)'i Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmayan toplam (14) şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.