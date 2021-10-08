CHP'li Gökçen: Boğaziçi'nde tutuklanan iki öğrenci cezaevinde tartaklandı
CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolarda tutuklanan öğrencilerin cezaevinde tartaklandığını söyledi.
CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolarda tutuklanan öğrencilerin durumlarına ilişkin, “Tutuklanan iki öğrencinin cezaevinde tartaklandığını öğrendik. Aynı zamanda son sınıf öğrencisi olan bu iki arkadaşımıza ders çalışacakları kitapları verilmiyor. Gördüğünüz gibi teröristlikle suçlanan ve büyük bir haksızlığa uğrayan gençlerin ilk sorunu eğitimleriyle ilgili” açıklamasını yaptı.
CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Boğaziçi Üniversitesi protestolarında tutuklanan öğrencilerle ilgili son duruma ilişkin KRT TV’de Ankara Saati programında Elif Doğan Şentürk’e konuştu.
Gökçen’in açıklamaları şöyle:
- “Öğrencilerin avukatlarından sevgili meslektaşımız Avukat Burçin Şahan ile görüştük. Tutuklanan iki öğrencinin cezaevinde tartaklandığını öğrendik. Aynı zamanda son sınıf öğrencisi olan bu iki arkadaşımıza ders çalışacakları kitapları verilmiyor. Gördüğünüz gibi teröristlikle suçlanan ve büyük bir haksızlığa uğrayan gençlerin ilk sorunu eğitimleriyle ilgili.
'BASKI YALNIZCA VE YALNIZCA ÜNİVERSİTELERDE DEMOKRASİ İSTEDİKLERİ İÇİN YAPILIYOR'
- Adli kontrol tedbiri, çoğu zaman önemsiz görülse de aslında insanların hayatına ve özgürlüğüne çok büyük bir müdahale ve yıldırma aracı olarak kullanılıyor. Çok başarılı bir öğrenci olan bir arkadaşımız da dünyanın en iyi üniversitelerinden birinden kabul almış ve aralık ayında bu yüzden yurt dışına gitmeye hazırlanıyordu. Bu genç arkadaşımıza da yurt dışı yasağı getirildi. Tutuklanan, adli kontrol tedbiri uygulanan ve her gün gözaltılarla yıldırılmak istenen gençlere bu baskı yalnızca ve yalnızca üniversitelerde demokrasi istedikleri için yapılıyor.
'DİRENEN GENÇ ARIYORSANIZ BOĞAZİÇİ’NE BAKIN'
- Halka ait olan bir binanın 2000 TL’ye alınarak kına gibi, sünnet gibi organizasyonlara bir vakıf aracılığıyla verilmesi kabul edilebilir bir şey mi? Halka ait olan bir bina halka kazandırılsın diye orada bulunan Adalar ilçe başkanımız ve bu olaya tepki gösterenler orada darp edildiler. Bir de ‘Gençler direniyor’ masalı anlatıyorlar. Direnen genç arıyorsanız Boğaziçi’ne bakın, direnen genç arıyorsanız işsiz, yoksul gence bakın. Direnen genç arıyorsanız 2000 TL’ye ev bulamayan gençlere bakın, 2000 TL’ye halkın iskelesine çökenlere değil.”
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