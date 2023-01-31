Boğaziçi Mezunlar Derneği tahliye edildi, mahkemeden ‘yürütmeyi durdurma’ çıktı

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 04:00

Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının 38 yıl önce kurduğu Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), dün Sarıyer Kaymakamlığı’nın kararıyla üniversite içerisinde bulunan yerinden tahliye edildi. Polis eşliğinde yapılan tahliye sırasında okula girmek isteyen dernek üyeleri ise kapıdan içeri alınmadı. Tahliyeden saatler sonra söz konusu karar hakkında İstanbul İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

"UNUTMAYACAĞIZ"

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan BÜMED Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Cesur, “Bizim en büyük dayanağımız hukuki haklılığımızdır” dedi.Cesur, “Yürütmeyi durdurma kararının çıkma olasılığına karşı konuyu oldu bittiye getirmek istediler, bu yüzden sabah saatlerinde derneğimiz tahliye edildi. Bu kötü yürütülen süreç hakkında hukuki işlem başlatacağız. Yürütmeyi durdurma kararı elimize ulaştı. Derneğimizin eşyalarını geri yerleştireceğiz” dedi.

Kamuoyu desteğinin önemine vurgu yapan BÜMED Başkanı Hülya Cesur, “Çıkan sonuçtan çok mutluyuz. Bize bunları yaşatanları da unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

"SUÇLARIYLA YÜZLEŞECEKLER"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün sosyal medya hesabından Boğaziçi Üniversitesi’yle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. “Binalarına kayyumun çöktüğü Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına sesleniyorum” diyen CHP lideri, “Rektör görünümlü kayyumu birkaç ay sonra Boğaziçililer ile birlikte tahliye edeceğiz. Ve öyle evine falan da gitmeyecek, suçları ile yüzleşecek. Türkiye’de ‘kayyum’ düzenine son vereceğiz” dedi.