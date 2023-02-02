Boğaziçi mezunları karara rağmen kampüse alınmadı

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin (BÜMED) üniversite yerleşkesindeki lokalinin tahliyesine ilişkin mahkemece verilen yürütmeyi durdurma kararına rağmen, dernek yöneticileri ve eşyaları içeri alınmadı.

Sena Tufan
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 04:00
Boğaziçi mezunları karara rağmen kampüse alınmadı
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Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (BÜMED) rektörlük kararıyla önceki gün yerleşkeden tahliyesine aynı gün mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı verildi. Önceki gün ve dün tesise girip eşyalarını yerleştirmek isteyen dernek yönetim kurulu ile çalışanları içeri alınmadı.

Cumhuriyet’e konuşan BÜMED Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Cesur, hukuksuz uygulamalar nedeniyle derneğin hem maddi hem de manevi açıdan zarara uğradığını söyledi. Cesur, “Yürütmeyi durdurma kararına rağmen hukuku çiğnedikleri için de suç duyurusunda bulunacağız” diye konuştu. 


Boğaziçi Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği karar

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