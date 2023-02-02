Boğaziçi mezunları karara rağmen kampüse alınmadı

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 04:17

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (BÜMED) rektörlük kararıyla önceki gün yerleşkeden tahliyesine aynı gün mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı verildi. Önceki gün ve dün tesise girip eşyalarını yerleştirmek isteyen dernek yönetim kurulu ile çalışanları içeri alınmadı.

Cumhuriyet’e konuşan BÜMED Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Cesur, hukuksuz uygulamalar nedeniyle derneğin hem maddi hem de manevi açıdan zarara uğradığını söyledi. Cesur, “Yürütmeyi durdurma kararına rağmen hukuku çiğnedikleri için de suç duyurusunda bulunacağız” diye konuştu.