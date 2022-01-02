Boğaziçi mezunlarından 'mücadeleye devam' mesajı
Boğaziçi mezunları, kayyum yönetimine karşı tüm bileşenler olarak başlattıkları özerk ve özgür üniversite mücadelesinin birinci yıldönümünde bir araya gelerek dayanışmaya devam mesajı verdi.
Boğaziçi Üniversitesi direnişini genişletmek ve akademisyenlerle öğrencilerin sesini çoğaltmak amacıyla her pazar çevrimiçi bir araya gelen mezunlar, otuzdördüncü buluşmalarında, kayyum yönetimine karşı tüm bileşenler olarak başlattıkları direnişin birinci yılını değerlendirdi.
“Özerk ve özgür üniversite mücadelesi içinde, dayanışma ve direniş ruhuyla dört mevsimi, 365 günü geride bıraktık” diyen mezunlar, “Üniversitemizi yönetemeyen otoriter bir anlayışın hoyratlığıyla geçirdiğimiz bu 365 günün sonunda elimizde ağır bir hasar raporu olsa da, bu süre içinde Boğaziçi bileşenleri olarak uzun bir direniş kronolojisi, hiç yılmadan sürdürdüğümüz bir eylemlilik listesi yaratmayı da başardık” açıklamasında bulundu.
Bir yılda üniversitelerinde yaşananlar, 89 gündür adeta rehin tutulan, yeni yıla cezaevinde giren Berke Gök ve Perit Özen başta olmak üzere çok sayıda öğrenci hakkında devam eden dava ve soruşturmalar, savcılığa ifadeye çağrılan akademisyenler gündeme getirildi.
Boğaziçi bileşenleri olarak keyfi uygulamalar, işten çıkarmalar karşısında itirazlarını her mecrada dile getirdiklerini belirten mezunlar, bu süreç içinde hep birlikte arazi talanıyla da mücadele ettiklerini, intihal dosyaları hazırladıklarını, öğrencileri darp eden güvenlikçileri teşhir ettiklerini ve onların maruz kaldığı polis takibini, muhbirlik dayatmalarını tüm kamuoyuna duyurmayı başardıklarını hatırlattı.
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