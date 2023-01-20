Cem Ersoy Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevinden alındı

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 21:02

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 21:08

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cem Ersoy, “dekan ile uyumlu çalışmama” ve hakkında açılmış disiplin soruşturması bulunması gerekçeleri ile üç yıl olan görev süresi bitmeden görevden alındı.

Aralık 2022’de Bilim Akademisi asli üyesi olarak seçilen Prof. Dr. Ersoy, 2 Ocak 2022 tarihinden bu yana görevdeydi.

Karar, Mühendislik Fakültesi dekanlığını vekaleten yürüten Rektör yardımcısı ve Makine Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez tarafından verildi.

Rektör Naci İnci tarafından Mühendislik Fakültesi dekanlık görevine vekaleten atanan Sönmez, aynı zamanda Öğrenci İşleri Dekanı olarak da görev yapıyor.

FAKÜLTE İKİ YILDIR ‘VEKALETEN’ YÖNETİLİYOR

Alınan kararda Prof. Dr. Ersoy’un yerine Prof. Dr. Fatih Alagöz’ün bölüm başkanlığına vekaleten atandığı belirtildi. Bilgisayar bölümündeki anabilim dalı başkanlarına ise yeni bir bölüm başkanı seçmek için 15 gün süre verildi.

Öte yandan Mühendislik Fakültesi Dekanlığı için yasaya uygun bir şekilde Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) gönderilen üç adaylık liste Eylül 2021’den bu yana bekletiliyor. Dekanlık pozisyonu yaklaşık iki yıldır vekaleten yürütülüyor.

29 bölüm bulunan Boğaziçi Üniversitesi’nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, önce Melih Bulu’yu daha sonra da Naci İnci’yi rektör olarak atamasından bu yana geçen süreçte seçimle göreve gelen pek çok bölüm başkanı haklarında açılan disiplin soruşturmaları bahane edilerek görevden alındı. Pek çok bölümün başkanı halen vekaleten görev yapıyor.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ndeki öğretim üyeleri alınan son karara karşı açıklama yapmaya hazırlanıyor.