Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyeleri kendi ofislerine 'uygun görülürse' girebilecek

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 02:46

Boğaziçi, yaşanan hukuksuzluklar nedeniyle gündemden düşmezken, öğretim üyelerine yönelik de baskılar devam ediyor. Bu kez de mesai saatleri dışında ofisinde çalışmak isteyen öğretim görevlilerinden “izin formu” istendi.

Form doldurulduktan sonra bölüm başkanı ve dekan gerekli incelemeyi yapacak ve eğer “uygun görülürse” öğretim üyeleri kendi ofislerinde mesai saatleri dışında çalışabilecek.

‘HİÇ GÜLECEĞİM YOKTU’

Duruma sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Say, “Dünya tarihinde herhangi bir üniversitede böyle bir uygulama olmuş mudur acaba? Bakın, ‘üniversite’ diyorum. Hiç güleceğim yoktu” dedi.

Yaklaşık 10 bin Boğaziçi Üniversitesi mezununun imzaladığı “Mezunlar yuvasından, Boğaziçi Üniversitesi Kampusu’ndan Çıkarılamaz” başlıklı dilekçe rektörlüğe teslim edildi. Akademisyenler rektörlüğe sırtlarını dönerek eylem yaptı.

SÜTLÜ’NÜN OFİSİNİN KİLİDİ DEĞİŞTİRİLDİ

Boğaziçi Üniversitesi’nde özel güvenlikler, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan rektör Naci İnci’nin hakkında çıkan karalama haberleri gerekçe göstererek kadrosunu yenilemediği Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Tolga Sütlü’nün üniversitedeki ofisine kilidini değiştirerek girdi.

(Tolga Sütlü)



Güvenlik görevlilerine, Sütlü yerine adrese teslim kadro ile işe alınan THY’nin eski genel müdürü Temel Kotil’in oğlu Enes Seyfullah Kotil’in de eşlik ettiği görüldüğü iddia edildi.

Güvenlik görevlileri, akademisyenlerinin bina içine astıkları Tolga Sütlü posterlerini de söktü. Sütlü, ofiste şahsi eşyalarının da olduğunu belirtti.