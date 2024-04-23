Boğaziçi Üniversitesi'nden 'Üstün Ergüder' açıklaması: ''Etiket' eski olduğu gerekçesiyle...'

Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü'nden üniversitenin ilk seçilmiş rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder'in üniversiteye alınmadığı iddialarına ilişkin açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 21:47
Boğaziçi Üniversitesi'nden 'Üstün Ergüder' açıklaması: ''Etiket' eski olduğu gerekçesiyle...'
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Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, okulun seçimle göreve gelen ilk rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder'in bugün kampüse alınmadığını iddia etmiş, söz konusu olay kısa zaman içinde tepkilere neden olmuştu.

Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü, söz konusu olaya ilişkin açıklama metni yayımladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Üniversitemizin eski rektörlerinden Prof. Dr. Üstün Ergüder’in Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne alınmadığı yönünde çıkan bazı haberler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Kıymetli eski rektörümüz Sayın Ergüder’in aracı, kampüs nizamiyesinde, okula araçla giriş için zorunlu olan “etiket” eski olduğu gerekçesiyle güvenlik görevlisi tarafından durdurulmuştur. Ancak Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Naci İnci, olaydan haberdar olmasının hemen ardından Sayın Ergüder’e ulaşarak sorunu çözmüştür.

Üniversitemize uzun yıllar emek vermiş Sayın Ergüder’e yönelik çıkan haberlerde yer aldığı haliyle herhangi bir yasağın söz konusu olamayacağını, Ergüder’in aracının “araç etiket”i eski olduğu için nizamiyeden girişine izin vermeyen güvenlik görevlisinin de uyarıldığını belirtiriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."


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