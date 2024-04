Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü Naci İnci'nin 'Filistin' paylaşımı tepki çekti: 'Şu pişkinliğe bakar mısınız...'

ABD üniversitelerindeki 'Gazze' eylemleri yayılıyor, sert polis saldırısı da sürüyor. Polis Emory'de ekonomi profesörü Fohlin ile Felsefe Bölüm Başkanı McAfee'yi de ters kelepçeyle gözaltına aldı.

2000’de Lübnan sınırından İsrail’e attığı sembolik taştan sonra atılmak istenen ancak rektörün “ifade özgürlüğü” yazısıyla sahip çıktığı Edward Said’in öldüğü 2003'e kadar hocalık yaptığı Columbia Üniversitesi'nde başlayan protesto Georgetown ve George Washington, Emory, Harvard, MIT, Yale, Texas, NYU, Kaliforniya Eyalet, Minnesota, Güney Kaliforniya üniversitelerine yayıldı.

On binlerce öğrencinin çadır kurarak katıldığı ve polisin sert saldırılarıyla gündemden düşmeyen eylemlere hocalar da destek veriyor.

Polisi kampüse sokan Columbia Üniversitesi yönetimi uzaktan eğitim kararı alırken, sadece Güney California Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek gösterilerinde 93 öğrenci gözaltına alınırken Emory Üniversitesi'nde öğrencilere polis biber gazı ve elektroşok silahı ile saldırdı.

Emory'de polis eylemlere katılan ve öğrencilerine destek veren ekonomi profesörü Caroline Fohlin ile Felsefe Bölümü Başkanı Noelle McAfee de ters kelepçeyle gözaltına aldı.

