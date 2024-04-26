Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü Naci İnci'nin 'Filistin' paylaşımı tepki çekti: 'Şu pişkinliğe bakar mısınız...'

ABD'deki Emory Üniversitesi'nde, Gazze eylemlerine destek veren ekonomi profesörü Caroline Fohlin ile Felsefe Bölümü Başkanı Noelle McAfee'nin ters kelepçeyle gözaltına alınması dünya kamuoyunda gündem oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü Naci İnci'nin olanlara 'üzüldüğünü ve kınadığını' belirttiği paylaşımı ise tepki çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 10:44
Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü Naci İnci'nin 'Filistin' paylaşımı tepki çekti: 'Şu pişkinliğe bakar mısınız...'
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ABD üniversitelerindeki 'Gazze' eylemleri yayılıyor, sert polis saldırısı da sürüyor. Polis Emory'de ekonomi profesörü Fohlin ile Felsefe Bölüm Başkanı McAfee'yi de ters kelepçeyle gözaltına aldı.

2000’de Lübnan sınırından İsrail’e attığı sembolik taştan sonra atılmak istenen ancak rektörün “ifade özgürlüğü” yazısıyla sahip çıktığı Edward Said’in öldüğü 2003'e kadar hocalık yaptığı Columbia Üniversitesi'nde başlayan protesto Georgetown ve George Washington, Emory, Harvard, MIT, Yale, Texas, NYU, Kaliforniya Eyalet, Minnesota, Güney Kaliforniya üniversitelerine yayıldı.

On binlerce öğrencinin çadır kurarak katıldığı ve polisin sert saldırılarıyla gündemden düşmeyen eylemlere hocalar da destek veriyor. 

TERS KELEPÇE İLE GÖZALTINA ALINDI

Polisi kampüse sokan Columbia Üniversitesi yönetimi uzaktan eğitim kararı alırken, sadece Güney California Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek gösterilerinde 93 öğrenci gözaltına alınırken Emory Üniversitesi'nde öğrencilere polis biber gazı ve elektroşok silahı ile saldırdı.

Emory'de polis eylemlere katılan ve öğrencilerine destek veren ekonomi profesörü Caroline Fohlin ile Felsefe Bölümü Başkanı Noelle McAfee de ters kelepçeyle gözaltına aldı.

McAfee'nin gözaltına alınışı bir doktora öğrencisinin çektiği videoyla tüm dünyaya yayıldı.

KAYYUM REKTÖR NACİ İNCİ'NİN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Söz konusu video sosyal medyada gündem olurken; Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü Naci İnci'nin söz konusu gözaltıyı 'kınadığı' paylaşımı ise tepki çekti.

İnci, İngilizce yaptığı paylaşımında, "Emory Felsefe Bölümü Başkanının tutuklanmasından derin üzüntü duyduk. Bu sıkıntılı olay, akademik özgürlüğün durumuyla ilgili ciddi kaygılara yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda saygın akademik kurumların itibarına da gölge düşürüyor. Gazze'deki vahşete karşı barışçıl sesler yükselten akademik camiayla dayanışma içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Naci İnci'nin yorumlara kapattığı paylaşım, çok sayıda 'alıntı' aldı. İnci'ye "Bu nasıl bir yüzsüzlük, sen önce kendi üniversitende olanlara bak" şeklinde yorumlar geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, İnci'nin paylaşımını alıntılayıp "Şu pişkinliğe bakar mısınız?" diye tepki gösterdi. Tan, tepkisini şöyle devam ettirdi: 

"Boğaziçi Üniversitesi’nin kayyım rektörü Naci İnci ABD’deki “akademik özgürlüğün durumundan derin kaygı duyduğunu” açıklamış. Adeta şaka gibi…

Naci İnci akademik özgürlüğe hakikaten değer veriyorsa, önce üniversitesindeki hocalara, öğrencilere yaptığı baskılardan ve usulsüz uygulamalarından ötürü özür dileyerek işe başlayabilir. 

Ardından, hiç vakit geçirmeden, “görevden affını” istemelidir"

İşte Naci İnci'ye gelen tepkilerden bazıları...


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