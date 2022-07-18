Can Candan'ın 'görevine son verilme' kararı iptal edildi

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 19:50

Boğaziçi Üniversitesi’nin atanmış rektörü Prof. Dr. Naci İnci’nin Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Film Çalışmaları Programı öğretim görevlisi Can Candan’ın görevine son vermesi üzerine Candan’ın kararla ilgili açtığı davada ‘görevine son verilme’ kararı iptal edildi.

13 Ağustos 2021’de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün ‘göreve son verme’ kararına karşı yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle dava açan Candan hakkında verilen karar, tedbiren durdurulmuş ve görevine yeniden atanmıştı. Can Candan, kararın iptal edildiğini ve tarafına tazminat ödeneceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Candan, “16 Temmuz 2021 tarihli Naci İnci imzalı ‘görevime son verilme’ işlemine dair açtığım davada, mahkeme 31.05.2022 tarihli kararıyla yapılan işlemi hukuksuz bularak iptal etmiş, yoksun kaldığım özlük ve parasal haklarımın faiziyle birlikte ödenmesine karar vermiş” ifadelerini kullandı. Candan’ın başvurusunu değerlendiren İstanbul 7’inci İdare Mahkemesi, 16 Şubat’ta oy çokluğuyla yürütmenin durdurulmasına karar vermişti.

‘EMSAL BİR KARAR’

Cumhuriyet’e konuşan Candan, “Herkesin bildiği ve gördüğü gibi Türkiye’de tüm üniversitelerin özerk, özgür ve demokratik kurumlar olması için Boğaziçi Üniversitesi’nde bir buçuk yıldır ‘Kabul etmiyoruz vazgeçmiyoruz’ şiarıyla verdiğimiz mücadelemiz sürüyor. Mücadelemizin çok önemli bir parçası da ülkeyi yönetenlerin ve atanmışların yaptıkları hukuksuzluklara karşı yine hukuk yoluyla karşı durmak” ifadelerini kullandı.

“Bu iptal kararı bir kez daha yapılan hukuksuzluğu teyit ederek, mücadelemizin haklılığını göstermiştir” diyen Candan şöyle konuştu:

“Emsal bir karar olmuş, hem Boğaziçi’nde, hem diğer üniversitelerde direnenlere moral olmuştur. Bir üniversite hocasını itiraz etti, hukuksuzluğu kabul etmedi, hak savunuculuğu yaptı diye işinden etmek o kadar kolay değil. 81 haftadır söylediğimiz gibi üniversitemizi yılmadan ve kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Türkiye’de özgür, özerk, demokratik ve katılımcı ilkelere dayalı bir üniversite ideali gerçekleşene kadar da kabul etmeyeceğiz ve vazgeçmeyeceğiz. Türkiye’nin her köşesinde hak mücadelelerinde direnenlere selam olsun.”