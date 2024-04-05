Boğaziçililerin yargılandığı davada yeni gelişme: Öğrencilerin hapsi istendi

Yayınlanma: 05.04.2024 - 12:50

Güncelleme: 05.04.2024 - 12:50

Boğaziçi Üniversitesi’nde 20 Mayıs 2022'de düzenlenen 9. LGBT Onur Yürüyüşü'ne katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan aralarında bir gazeteci ve bir akademisyenin de olduğu 70 kişinin, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’, ‘görevi yaptırmamak için direnmek’ ve 'hakaret' suçlarından İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesindeki yargılanmalarına bugün devam edildi. Sanıkların katılmadığı duruşmada sanık avukatları mahkemede hazır bulundu.

MÜTALAADA TÜM SLOGANLARA YER VERİLDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, olay günü sanıkların Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsünde ellerinde, "Okutmayacaklarmış bizi Boğaziçi'nde... Hadi oradan! Sokaklar da bizim kampüsler de" ifadelerinin yazılı olduğu pankart ve LGBT'yi temsil eden flamalar ile yürüdükleri ve "Polis defol, üniversiteler bizimdir", "Kayyumlar gidecek biz kalacağız", "Trans cinayetleri politiktir", "Zıpla yerinden oyna ibneler özgür olsun", "Hande Kader onurumuzdur", "Dönmeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz" ve "Travestiyiz, buradayız alışın gitmiyoruz" şeklinde sloganlar attıklarını anlattı.

Mütalaada, grubun dağılması için polis tarafından uyarı yapıldığı ancak grubun dağılmadığı, grubun dağıtılması için polis tarafından müdahale yapıldığı, bu esnada sanıklardan E.B.G.'nin, "Seni tanıdım. Seninle görüşeceğiz. Faşistsin sen" şeklinde sözler sarf ettiği, H.B.T.'nin ise polislerden birinin kolunu ısırdığı kaydedildi.

ÖĞRENCİLERE HAPİS TALEBİ

Mütalaada, yargılama aşamasında hayatını kaybeden Bilge Adım hakkındaki davanın düşürülmesi talep edilerek, sanık E.B.G.'nin, "Faşistsin sen" şeklindeki ifadesinin 'hakaret' suçunu oluşturmadığından bu suçtan beraatı talep edildi.

Savcı, sanıklardan H.B.Y.'nin cebir kullanmak suretiyle, E.B.G.'nin ise "Seni tanıdım. Seninle görüşeceğiz" şeklindeki sözleriyle 'kamu görevlisine karşı görevi yaptırmamak için direnmek' suçunu işlediklerinin anlaşıldığını belirterek her iki sanığın ayrı ayrı 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada, vefat eden kişi hariç tüm sanıkların, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek suçundan ayrı ayrı 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

BİR ÖĞRENCİYE DAHA YAKALAMA KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme, bir önceki duruşmada haklarında yakalama kararı çıkarılan iki yabancı uyruklu öğrenci hakkındaki yakalama kararının devamına karar verdi. Mahkeme, bir sanık hakkında da yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Bu ara kararla birlikte 3 kişi haklarında yakalama emri çıkarılmış oldu.

Sanık avukatlarına, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre veren mahkeme, duruşmayı 4 Ekim'e erteledi.