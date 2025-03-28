Boğaziçi'nde kayyum rektör eylem yapılan alana 'gübre' döktürdü!
Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlileri, 4.5 senedir kayyum rektöre karşı direniyor. Kayyum rektör, Boğaziçili hocaların eylem yaptığı alana gübre döktü.
Boğaziçi Üniversitesi'nde 1377 gündür süren direnişin 197. haftasında, üniversitede yaşanan gelişmeler, öğrencilerin talepleri ve akademik etkinlikler çeşitli protestolarla devam ederken skandal bir olay yaşandı.
HAYVAN GÜBRESİ DÖKÜLDÜ
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Profesör Tuna Tuğcu'nun aktardığına göre, kayyum rektör, eylem yapılan alan hayvan gübresi döktürdü.
Tuna Tuğcu, çime hayvan gübresi atılmayacağı bilgisini verip, "Naci İnci, üniversite yönetmeyi bilmediği gibi gübrelemeyi de bilmiyor" dedi.
Tuğcu, gübre döken şahısların hocalara, "Bant ile çevrilen bölgeye girebilirsiniz" dediğini aktardı. Tuğcu, "Akıllarınca hocaların pislik içinde dururken fotoğrafını çekmeye heves ettiler" dedi
Tuğcu'nun paylaşımları şöyle:
"Bu kadar mı basitleştiniz? 4,5 yıldır durduramadığınız Akademik Nöbet'i meydanı gübreleyerek mi durduracaksınız?
Çime hayvan gübresi atılmaz. Çim gübresi ayrıdır. Bu mevsimde 20-5-10 gübre kullanılır ve hemen bol sulanır. Naci İnci, üniversite yönetmeyi bilmediği gibi gübrelemeyi de bilmiyor.
Boğaziçi Direnişi'ni yok etmek sözü vererek rektör olan Naci İnci 21 Ağustos'taki rektör ataması tarihi yaklaştıkça panik içinde ne yapacağını şaşırmış vaziyette.
Bugünlük nöbet bitti. Şimdi kendisi püfür püfür gübre kokusunun dibinde oturabilir???? #BoğaziçiYönetilemiyor
Bu arada basitlik gübre dökmekle bitmiyor. Gübreyi dökenler "Bant ile çevrilen bölgeye girebilirsiniz" diye akıllarınca hocaların pislik içinde dururken fotoğrafını çekmeye heves ettiler. Böyle basitlikler hep geri teper ve tepiyor. İşte böyle yaptığınız basitlikle kalırsınız, bununla anılırsınız!"
Bu kadar mı basitleştiniz? 4,5 yıldır durduramadığınız Akademik Nöbet'i meydanı gübreleyerek mi durduracaksınız?— Tuna Tugcu (@tuna_tugcu) March 28, 2025
Çime hayvan gübresi atılmaz. Çim gübresi ayrıdır. Bu mevsimde 20-5-10 gübre kullanılır ve hemen bol sulanır. @MNaciinci üniversite yönetmeyi bilmediği gibi gübrelemeyi… pic.twitter.com/0Gmm4YIMfg
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