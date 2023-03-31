Boğaziçi'nde tepeden inme atamalar devam ediyor

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 04:00

Ülkemizde yaşanan felaketlerin; bilim, araştırma ve liyakatin ne denli hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğine dikkat çekilen açıklamada, “Üniversitemizde şeffaflıktan uzak ve konunun uzmanı olan öğretim üyelerinin bulunduğu birim ve fakültelerin hiçbir görüşü alınmadan tepeden inme akademik atamalar devam etmektedir. Üniversitemizde yıllardır bölümlerde titizlikle uygulanan, kamuya açık akademik sunumları da içeren, şeffaf ve liyakate dayalı işe alım süreçleri tümüyle göz ardı edilmekte, kişiye özel ilanlarla hukuksuz ve kayırmacı atamalar yapılmaktadır” denildi.

‘AKADEMIK ETİKTEN UZAK’

Söz konusu atamaların akademik etikten uzak olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Saygın bir akademik kurumdaki görevlerine bu şekilde başlayan kişiler, yerleştirildikleri konuma emekle ve hak ederek gelmedikleri izlenimini perçinlemekte, kendi kariyerlerine gölge düşürmektedirler” ifadelerine yer verildi.