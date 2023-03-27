Boğaziçi Üniversitesi'ndeki BUPaws barınağı tahliye edildi: 'BÜMED gibi bizi de atmak istiyorlar'
Boğaziçi Üniversitesi Hayvan Barınma Merkezi’nin (BUPaws) taşınma kararına BUPaws gönüllüleri karşı çıktı. Tepkilere karşı dün, polis ve özel güvenlik eşliğinde barınağa gelen ekipler tahliye işlemine başladı.
BUPaws, 15 Mart’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla “Rumeli Hisarı Fethi Şehitlik Dergâhı’na yakın olduğu” ve başka bir alana taşınacağı nedeniyle üniversite yönetimi tarafından el koyulmuştu.
Cumhuriyet’e bilgi veren BUPaws gönüllüleri, güvenlik tarafından sert müdahaleyle barınağın dışına çıkarılarak telefonlarına el koyulduğunu söyledi.
Darp raporu aldıklarını ve suç duyurusunda bulunacaklarını belirten gönüllüler şunları söyledi: “İçeriye sokulmadık, darp edildik ve iki öğrencimiz ise gözaltında. Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği’ni (BÜMED) nasıl attılarsa bizi de o şekilde atıyorlar.”
Gönüllüler ayrıca barınağın Üsküdar Belediyesi’ne bağlı “Huysuz İhtiyar” adlı derneğin görevlileri tarafından boşaltıldığını öne sürdü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın masasındaki anketi paylaştı
- CHP'nin 'İnce' taktiği netleşti
- 'Sehven' açıklamasının hemen ardından...
- Bahçeli HÜDA PAR sessizliğini bozdu
- Diyanet 'Ali Baba'nın çiftliği'ne döndü
- Cumhur İttifakı'na katılımın ardından istifa etti
- Kılıçdaroğlu'nun ekibi oran verdi :İşte seçim tahmini...
- Depremzedeler direnişe başladı
- Fatih Terim için flaş iddia! Süper Lig devi istiyor...
- 100 bin imzada son durum; hangi aday kaç imza topladı?