Boğularak öldürülen Melek Gürler'in kardeşi adalet arıyor

15 Ekim 2021 Cuma, 18:30

İstanbul'da Mahmut Gürler, eşi Melek Gürler'i evlerinin altındaki bodruma götürüp boğarak öldürdü. Cinayetten sonra işine giden şahıs, gözaltına alındı ve iki çocuk annesi Melek Gürler ise Eyüpsultan Mezarlığı’na defnedildi. Yonca Gürler, ablasının öldürülen failin soğukkanlı bir şekilde işe geri gittiğini ve ablasının çocuklarının cinayete nasıl şahitlik ettiğini, Cumhuriyet.com.tr'ye anlattı.

Ablasının evli oldukları zamanda şiddete maruz bırakıldığını anlatan Yonca Gürler, ekledi: 'Evet şiddet görmüş ama bizden saklardı. Komşusu görmüş hatta bir kere. Yaklaşık 11 yıl evlilerdi. Bir anda gelişti olanlar. Benim ablam kızının doğum gününde öldürüldü, iki çocuğu vardı.'

Yonca Gürler ile olan röportajımız şu şekilde:

-Cinayet nasıl gerçekleşti?

''Ablamın eşi Mahmut Gürler, büyük ablamı arayıp 'Melek evde değil' diyor. Büyük ablam da eve gidiyor ve Melek ablamı evde göremiyor, çocukları da evde tek görüyor. Mahmut da eve geliyor, hatta bu sırada annemi de arıyor. Amacı da 'bilmiyorum' süsü vermek. Evin içinde de tedirgin davranışlarda bulunuyor. Annemle ablam da bu durumdan şüpheleniyor. Annem pastaneye gidiyor, kamera kayıtlarına bakmak için. Katil de komşulara gidiyor. Komşular da 'Melek en son evdeydi, bir yere gittiğini görmedik. Bodruma bir bakın' diyorlar. Sonra katil bodruma iniyor, sonra bağırıp çağırıyor. Büyük ablam bize habe verdi. Biz bodruma gittiğimizde ablamın katili başında duruyordu. Şokta gibiydi. Patronu da söyledi bunu. Öldürdükten sonra işe gidiyor, kuyumcuya gidiyor bilezik bozduruyor. O kadar soğukkanlı biri. Ablam öldürülürken ablamın 2 kız çocuğu da evdeydi. Kızı ablamı görmüş o haldeyken. 3 yaşındaki küçük kız çocuğu babama cenazede: 'Mahmut geldi anneme vurdu, annem düştü. Bana da vurdu, ben de ona oyuncak fırlattım.' dedi. Evine geri gittiğinde bodrumu gösterdi: 'Annem buradaydı.' dedi. Ablam ölmeden önce de uzaklaştırma kararı almıştık. 'Bizde boşanma yok, anca ölümü çıkar' demişlerdi bu şahsın ailesi bize.''

'İŞE GİDİP ÜSTÜNÜ DEĞİŞTİRMİŞ'

-Faili nasıl yakaladılar?

''Polis ambulansla birlikte geldi, olay yerinde direkt onu aldılar. İlk ifadesinde 'tartıştık, merdivenlerden düştü. Ben de korktum' demiş. Patronu her şeyi onayladı aslında. İşe gelip üstünü değiştirdiğini bile söyledi, kameralardan da gözüküyor. Adli tıp raporunda da boğulma sonucu ölümün gerçekleştiği yazıyor. Bu şahsa baro avukatı atandı ve serbest bırakılmasını istiyorlar. Karşı taraf öldürdüğünü kabul ediyor ancak indirim almaya çalışabilirler.''

'KIZI DOĞUM GÜNÜNÜ HİÇBİR ZAMAN KUTLAYAMAYACAK'

-Çocuklar şu an ne durumda?

''Pedagogla görüşmeleri sağlanıyor. Çocukların vasi atamaları daha kesinleşmedi. Annelerinin görüntülerini açıp izliyorlar. Anlıyorlar annelerinin olmadığını. 'Annem melek oldu, yukarıdan bizi görüyor' diyorlar. Bu olayın üstü kapanmasın, az bir cezayla dışarı çıkmasın. Kızının doğum gününde ablam öldü. Kızı doğum gününü hiçbir zaman kutlayamayacak.''