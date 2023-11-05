Şanlıurfa'da muhtar cinayetine 5 tutuklama

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi Kıbalı Mahallesi Muhtarı Behçet Şenbayram'ın (45) silahlı saldırıda öldürülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturmada babası, kızı ve oğlunun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 05.11.2023 - 15:29
Şanlıurfa'da muhtar cinayetine 5 tutuklama
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Viranşehir’de 27 Mart günü Kıbalı Mahallesi Muhtarı Behçet Şenbayram, gece evinin bulunduğu binaya girerken tabancayla sırtından vuruldu. Mahallelinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Şenbayram, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından başlatılan soruşturmada muhtarın babası Hidayet Şenbayram ile üvey kardeşi Necmettin Şenbayram gözaltına alınarak tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan baba ve oğlu, avukatların itirazının ardından tahliye edildi.

CİNAYETİN İZİ SÜRÜLDÜ

Behçet Şenbayram’ın cinayetinin aydınlatılması için çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, olayın arazi anlaşmazlığından kaynaklandığını belirledi. Ekipler, olaya karıştığı belirlenen Hasan Nadir Çamlıbel ile Ahmet Al isimli şüphelileri Adana’da düzenlenen operasyonla yakaladı.

Burada ifadeleri alınan şüpheliler, cinayetin azmettiricisinin, daha önce tutuklanan ve ardından serbest bırakılan muhtarın babası Hidayet Şenbayram ile üvey kardeşleri Necmettin ve Neval olduğunu ifade etti. Bunun üzerine Hidayet Şenbayram ile oğlu ve kızı da gözaltına alındı.

Şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.


Şanlıurfa

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