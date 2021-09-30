'Boğuştuklarını' belirterek köpeğiyle oynayan Kral ismindeki köpeği öldürdü
Tuzla'da Halis S.D. isimli şahıs, kendi köpeği ile oynayan bir başka köpeği, 'boğuşma' görüntüleri gördüğünü bahane ederek av tüfeği ile öldürdü.
Tuzla'da dinlenme yeri olarak kullanılan bir çiftlikte köpeği ile boğuşan bir başka köpeği gören kişi, çılgına dönerek av tüfeği ile köpeği vurdu. Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Olay geçen Pazar Tuzla Tepeören'de bulunan, av köpeklerinin dinlenme yeri olarak kullanıldığı ücretsiz faaliyet gösteren bir çiftlikte meydana geldi. Bilgisayar uzmanı Halis S. D. bu çiftliğe emanet olarak bıraktığı köpeğini almaya geldi. Köpeğinin Terrier cinsi bir başka köpekle 'boğuştuğunu' gören Halis S. D. önce su tutarak köpekleri ayırmaya çalıştı ve elindeki bir cisimle köpeğe vurdu. Köpekleri ayırmakta başarısız olan Halis Selçuk D. çiftlikten çıkarak aracındaki av tüfeğini aldı ve tekrar çiftliğe girdi. Halis S. D. elindeki av tüfeği ile 'Kral' isimli köpeğe ateş ederek öldürdü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
'KRAL' YAŞAMINI YİTİRDİ
Olayın polise bildirilmesi üzerine soruşturma başlatan ekipler, olaya karışan Halis Selçuk D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Halis Selçuk D. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Bilgisayar uzmanı Halis S. D.'nin vurduğu 'Kral' isimli köpeğin sahibi İbrahim Baliç'in ise olaydan sonra adliyeye giderek suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
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