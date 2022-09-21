Öğretmeni tarafından 'kalbinden' yumruklandı: Artık okula gitmek istemiyor...

21 Eylül 2022 Çarşamba, 09:23

Kırşehir'de iddiaya göre, H. H. Ö., geçen cuma günü teknoloji ve tasarım öğretmeni Ö.İ. tarafından sınıfta şiddete maruz kaldı. Öğretmen uyguladığı şiddet sonrası çocuğun ağlamasına da kızınca, H. H. Ö. evine giderek ailesine yaşadıklarını anlattı.

"GÖĞÜS KAFESİME YUMRUK ATTI"

Polis ekiplerinin geldiği okulda, psikolog eşliğinde ifadesi alınan öğrenci, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne giderek rapor aldı. Sınıfta yoklama aldıktan sonra olayın yaşandığını aktaran H. H. Ö., "Arkadaşım öğretmenimiz yoklama alırken bana bir şey sordu. Bunu gören öğretmenim yanıma gelerek yakamdan tuttu ve göğüs kafesime yumruk attı" dedi.

"NE AĞLIYORSUN KEMİĞİNİ Mİ KIRDIM"

Yumruklandıktan sonra ağlayarak sırasına oturduğunu söyleyen öğrenci, öğretmeni Ö.İ.'nin kendisine "Ne ağlıyorsun kemiğini mi kırdım" dediğini ileri sürerek, "Öğretmenim benimle de dalga geçti. En küçük örneklerde dahi beni göstererek sınıfa güldürdü. Göz teması kuramadım. Okulumu seviyorum ama öğretmen beni korkuttu. Okula gitmek istemiyorum" diye konuştu.

"OĞLUM EVE KIPKIRMIZI ŞEKİLDE GELDİ"

Oğlunun eve heyecanlı ve kızarmış şekilde arkadaşlarıyla geldiğini anlatan anne Döne Ö. de, okul idaresi tarafından terslendiğini iddia etti.

Anne Ö., "Oğlumu eve arkadaşları getirdi. Olayı anlatır anlatmaz okula gittim. Yöneticilere yaşanan olayı anlatmama rağmen onlar bana 'okulun ilk haftası olayı büyütmememiz' gerektiğini söyledi. Bende şikayetçi olacağımı bildirdim" diye konuştu.

"OKUL VE ÖĞRETMENLERİMİZLE SORUNUMUZ YOK"

Yaşanılan durum üzerine adli süreç başlattıklarını ifade eden H. H. Ö.'nün babası Emran Ö. ise, "Okul ve öğretmenlerimizle bir problemimiz yok. Çocuğum uyumlu bir öğrenci. Adli merciler ve Milli Eğitim Müdürlüğüne gerekli şikayetlerde bulundum. Gereğinin yapılmasını istiyorum ve öğretmenin çocuğumla karşılıklı gelmesini de istemiyorum" şeklinde konuştu.

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da, müfettiş raporuna göre idari ve adli soruşturmanın yürütüleceğini belirtildi.