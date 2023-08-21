Bölge halkı panik içinde... Resmen ölüme davetiye!

Geçen günlerde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkım ve can kayıplarının verildiği Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan ve göçüklerin yaşandığı bina, çevre sakinlerini korkutuyor.

İHA
Yayınlanma: 21.08.2023 - 08:07
Bölge halkı panik içinde... Resmen ölüme davetiye!
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar aldıktan sonra ilçede meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde göçük meydana gelen ev korkutuyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen iller arasında bulunan Malatya’da hasar alan binalar korkutmaya devam ediyor.

GÖÇÜK MEYDANA GELDİ

Deprem sonrası Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde göçük meydana gelen ağır hasarlı ev paniğe neden oluyor.

Cevizli Sokak sakinlerinden Ali Ekber Şahin, korku içerisinde yaşadıklarını belirterek hasarlı evin yıkılmasını istediklerini söyledi.

ENDİŞEYLE BEKLİYORLAR

Kiltepe Mahallesi Muhtarı Cemal Demirtaş, 6 Şubat depremlerinde etkilenmesi sonrası boşaltılan evde 5,3’lük deprem sonrası ayrışmaların yaşandığını ifade ederek yapının çevresindeki evlerin üzerine yıkılmasından endişe ettiklerini kaydetti.


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