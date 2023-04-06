Bölge halkı tedirgin: 3 metre çapında, 5 metre derinliğinde obruk meydana geldi!

Sultanhanı ilçesinde meydana gelen yaklaşık 3 metre çapında, 5 metre derinliğinde obruk, bölge halkını tedirgin etti.

AA
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 16:48
Bölge halkı tedirgin: 3 metre çapında, 5 metre derinliğinde obruk meydana geldi!
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Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yaklaşık 3 metre çapında, 5 metre derinliğinde obruk meydana geldi.

TEDİRGİNLİK YARATTI!

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşiltömek köyü kırsalındaki merada mantar toplayan yurttaşlar, obruk oluştuğunu fark etti.

Çapı yaklaşık 3 metre, derinliği ise 5 metreyi bulan obruğu görünce tedirgin olan yurttaşlar, durumu köy muhtarına bildirdi.

Bölgeye gelen köy muhtarı, inceleme yapılması için yetkililere bilgi verdi.


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