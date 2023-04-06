Bölge halkı tedirgin: 3 metre çapında, 5 metre derinliğinde obruk meydana geldi!
Sultanhanı ilçesinde meydana gelen yaklaşık 3 metre çapında, 5 metre derinliğinde obruk, bölge halkını tedirgin etti.
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yaklaşık 3 metre çapında, 5 metre derinliğinde obruk meydana geldi.
TEDİRGİNLİK YARATTI!
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşiltömek köyü kırsalındaki merada mantar toplayan yurttaşlar, obruk oluştuğunu fark etti.
Çapı yaklaşık 3 metre, derinliği ise 5 metreyi bulan obruğu görünce tedirgin olan yurttaşlar, durumu köy muhtarına bildirdi.
Bölgeye gelen köy muhtarı, inceleme yapılması için yetkililere bilgi verdi.
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