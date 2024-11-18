Bölgede yaşayan yurttaş “İstemiyoruz” dedi, bakanlık umursamadı: Meradaki GES’e onay çıktı

Yayınlanma: 18.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.11.2024 - 04:00

Ankara Valiliği’nin duyurduğu kararla birlikte şirket, 43.2 hektarlık yani 60 futbol sahası büyüklüğündei meraya GES kuracak. Bu kapsamda alana 60 bin güneş paneli yerleştirilecek. Şirket bu projesi için de 490 milyon TL harcayacak. Planlanan projenin inşaat ve montajı sırasında 50, işletme aşamasında da 5 personel çalıştırılacak.

Bölge için düzenlenen imar planları, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Mimarlar Odası ve diğer odalar tarafından açılan davayla birlikte 2020’de iptal edildi. Mahkemenin imar planlarını iptal etmesiyle beraber bölgede bir imar planı da bulunmuyor.

NE OLMUŞTU?

Projeye ilişkin halkın katılımı toplantısı 14 Mayıs’ta Kocahacılı Mahallesi Muhtarlık Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıya Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve şirket yetkilileri katıldı. Yurttaşlar, katıldıkları toplantıda projeyi istemediklerini, proje alanının halihazırda mera/ otlak olarak kullanıldığını, projenin yöredeki hayvancılık faaliyetleri üzerine olumsuz etkisi olacağını ve projenin hayata geçirilmesini istemediklerini dile getirdi. Bu görüşler her ne kadar tutanaklara ve ÇED raporuna girmiş olsa da bakanlık projeyi onayladı.