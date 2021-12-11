Bolivya'dan getirdiği 4,5 kilo kokainle havalimanında yakalandı
Antalya Havalimanı'nda Bolivya vatandaşı L.D.R.S. adlı kadın, çanta ile elbise kılıfının iç astar kısmına zulalanmış ve beze emdirilmiş olarak 4 kilo 522 gram kokainle yakalandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (Narkotim) Hudut Büro Amirliği ekipleri, Bolivya'dan İstanbul'a, buradan da aktarmalı olarak Antalya'ya gelen L.D.R.S. isimli kadını takibe aldı.
Uçağın inmesiyle operasyon yapan ekipler, Bolivyalı kadını gözaltına aldı. L.D.R.S.'nin üzerinde ve çantasındaki aramalarda; çanta ile elbise kılıfının iç astar kısmına zulalanmış ve beze emdirilmiş olarak 4 kilo 522 gram kokain ele geçirildi.
L.D.R.S.’nin üzerindeki uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 305 Brezilya reali ve 7 bin 782 dolara da el koyuldu.
Şüpheli hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.
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