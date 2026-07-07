Bolu Belediyesi davası: Tanju Özcan hakim karşısında

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden alınan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması sürüyor.

Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame doğrultusunda açılan davanın ilk duruşması dün Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda başladı ve sanıkların bir kısmı savunmalarını yaptı. Dün ara verilen duruşmaya bu sabah yeniden başlandı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Duruşmanın görüldüğü spor salonunun çevresinde emniyet güçleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu toplam 19 sanık duruşma salonunda hazır bulundu.

Salona, basın mensupları, avukatlar, davanın tarafları, sanıklar ve yakınları dışında hiç kimse alınmadı.

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediyesi'ne yönelik 28 Şubat sonrası farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda dönemin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Sarıyıldız ve Aydan Özdemir, Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal, Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ile Bolu Manavlar Odası Başkanı Mustafa Altındal tutuklandı.

Avukatların itirazları sonucunda Leyla Beykoz’un tutukluluk hali ev hapsine çevrilirken, Aydan Özdemir'in tahliyesine karar verildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 178 sayfalık iddianamede 41 mağdur ve 3 müşteki yer aldı.

Sanıklar hakkında "İrtikap", "İrtikaba teşebbüs", "Rüşvet alma", "Nitelikli dolandırıcılık", "Vakıf ve Dernekler Kanunu’na muhalefet", "İrtikaba yardım", "Rüşvete aracılık", "Yalan tanıklık" ve "Suçluyu kayırma" suçlarından ceza istendi. İddianamede Tanju Özcan'ın çeşitli suçlardan toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu Süleyman Can'ın 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız'ın ise 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapsi istendi.