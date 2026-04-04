Bolu Belediyesi’ne operasyon: Jandarma binada arama yapıyor, 3 kişi gözaltına alındı

Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında belediye binasında sabah saatlerinde arama başlatıldı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte belediye binasında geniş çaplı arama başlatan jandarma ekibi, belediyenin bilgi işlem sorumlusu eşliğinde yaptığı aramalarda kurumdaki tüm bilgisayarları ve dijital materyalleri inceleme altına aldı.

3 KİŞİYE GÖZALTI

Soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Gözaltına alınan 3 kişinin, aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp, serbest bırakılan Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Yönetim Kurulu üyesi Ali Sarıyıldız ile Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal olduğu bildirildi. 3 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

ARAMA SONA ERDİ

Jandarma ekipleri tarafından belediyenin bazı birimlerindeki evraklara ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Jandarma ekipleri delil çuvallarına koydukları materyallerle belediyeden ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediyesi'ne "irtikap" operasyonunda Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlenmiş, Belediye Başkanı Özcan ile birlikte 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Bolu Sulh Ceza Hakimliği, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında "irtikap" suçlamasıyla tutuklama kararı vermişti.

Tutuklama talebiyle sevk edilen Bolu Belediye Meclis üyesi Ali Sarıyıldız hakkında ise, 4 ay süreyle ev hapsi kararı verilmişti.