Bolu Belediyesi’ne operasyon: Jandarma binada arama yapıyor, 3 kişi gözaltına alındı

Bolu Belediyesi’ne operasyon: Jandarma binada arama yapıyor, 3 kişi gözaltına alındı

4.04.2026 08:36:00
Haber Merkezi
Bolu Belediyesi’ne operasyon: Jandarma binada arama yapıyor, 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah erken saatlerde belediye binasına gelen çok sayıda jandarma ekibi, inceleme yaptı. Öte yandan 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında belediye binasında sabah saatlerinde arama başlatıldı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte belediye binasında geniş çaplı arama başlatan jandarma ekibi, belediyenin bilgi işlem sorumlusu eşliğinde yaptığı aramalarda kurumdaki tüm bilgisayarları ve dijital materyalleri inceleme altına aldı.

3 KİŞİYE GÖZALTI

Soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Gözaltına alınan 3 kişinin, aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp, serbest bırakılan Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Yönetim Kurulu üyesi Ali Sarıyıldız ile Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal olduğu bildirildi. 3 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

ARAMA SONA ERDİ

Jandarma ekipleri tarafından belediyenin bazı birimlerindeki evraklara ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Jandarma ekipleri delil çuvallarına koydukları materyallerle belediyeden ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediyesi'ne "irtikap" operasyonunda Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlenmiş, Belediye Başkanı Özcan ile birlikte 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Bolu Sulh Ceza Hakimliği, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında "irtikap" suçlamasıyla tutuklama kararı vermişti.

Tutuklama talebiyle sevk edilen Bolu Belediye Meclis üyesi Ali Sarıyıldız hakkında ise, 4 ay süreyle ev hapsi kararı verilmişti.

Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan bayram mesajı
Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan bayram mesajı Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "İlk kez Bolu’dan ve sizlerden ayrı bir bayram sabahına uyanıyorum. Sincan F Tipi Cezaevi’nde, tek kişilik bir koğuşta. Ama bilin ki; mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, gönlüm her zamanki gibi sizlerle, Bolu’yla birlikte. Ailemden, sizlerden ve güzel şehrimizden uzak geçirdiğim bu ilk bayramda, en büyük tesellim; kalplerimizin bir, dualarımızın ortak olmasıdır. İnanıyorum ki; adaletin, hakkaniyetin ve vicdanın en güçlü şekilde hissedildiği günler çok yakında" dedi.
Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: 'Çanakkale geçilmez. Millet iradesi yenilmez'
Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: 'Çanakkale geçilmez. Millet iradesi yenilmez' Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Çanakkale’de bağımsızlık uğruna mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve tüm kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. İnanıyorum ki bu ülkenin güzel günleri, tıpkı Çanakkale’de olduğu gibi, milletin cesareti ve kararlılığıyla yeniden yazılmaya devam edecektir. Çanakkale geçilmez. Millet iradesi yenilmez" dedi.
Son dakika... Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı!
Son dakika... Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı! Son dakika haberi... Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gözaltına alındığını duyuran Tanju Özcan "Jandarma tarafından gözaltına alındım. Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. Bu benim için onurdur!" ifadelerini kullandı. Gözaltı kararına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut "Jandarmayla gözaltına almak, hukukun gereği değil, gözdağı verme çabasıdır" dedi. Öte yandan Özcan ile birlikte belediye ile bağlantılı olduğu ifade edilen 13 kişinin daha 'irtikap soruşturması' kapsamında gözaltına alındığı iddia edildi.